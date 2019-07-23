Москва, 23 июля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. Главное следственное управление Следственного комитета России возбудило сразу шесть дел по новым фактам преступных действий украинских силовиков, совершаемых в Донбассе. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июля в следственном ведомстве.

Война в Донбассе

Речь идёт многочисленных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения, совершённых военнослужащими Вооружённых сил и Национальной гвардии Украины в период с 10 по 20 июля. Так, под огнём оказались не военные, а гражданские объекты инфраструктуры в Донецкой и Луганской народных республиках.

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В результате обстрела городов Донецк, Горловка, Докучаевск, Первомайск, а также посёлков Гольмовский и Золотое-5 погибли три женщины, ещё десять человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили ранения различной степени тяжести. Также сильно пострадала и инфраструктура. Так, в Донецке повреждены здания детсада, школы и несколько жилых домов.

«Следствие принимает исчерпывающие меры для установления конкретных должностных лиц из числа украинских силовиков, причастных к этим преступлениям», — отметила официальный представитель СКР Светлана Петренко, добавив, что преступные действия украинских военнослужащих были тщательно спланированы.

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Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 356 УК РФ — «Жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещённых средств и методов ведения войны».

Как сообщало ИА REGNUM, с апреля 2019 года следственный комитет России возбудил восемь уголовных дел по фактам обстрелов боевиками вооруженных сил Украины Донецкой и Луганской народных республик.