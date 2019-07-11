Москва, , 10:57 — REGNUM

В России Следственный комитет возбудил сразу четыре уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов гражданских лиц на территории Донецкой Народной Республики. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного ведомства 11 июля, расследование ведётся по ч.1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещённых средств и методов ведения войны»).

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Речь идёт о действиях военнослужащие ВСУ и нацгвардии Украины с 28 июня по 6 июля 2019 года. В этот период, по данным следствия, украинский бойцы произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры Донецке и Горловке. В результате преступных были ранены четыре местных жителя.

Кроме того, прицельному обстрелу 7 июля со стороны ВСУ в районе поселка Коминтерново ДНР подверглись и журналисты ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «Звезда». По версии следствия, целью украинских военных дало не допустить объективного освещения в средствах массовой информации событий в Донбассе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявлял, что обстрел посёлка Коминтерново на юге Донецкой Народной Республики, под который попали российские журналисты, с применением миномётов целенаправленно вели военнослужащие 36-й бригады Вооружённых сил Украины.

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