СКР возбудил новые дела после обстрелов ВСУ мирных жителей Донбасса

Москва, , 09:31 — REGNUM Следственный комитет России возбудил еще пять уголовных дел по фактам обстрелов Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) боевиками вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 7 июня пресс-служба СКР.

По данным ведомства, украинские боевики в период с 30 мая по 1 июня произвели артиллерийский обстрел по населенным пунктам Коминтерново, Ленинское, Веселое (ДНР), а также по поселку Донецкий (ЛНР). В результате пострадали шесть мирных жителей, в том числе ребенок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Следственный комитет РФ возбудил три уголовных дела по факту обстрелов территории ДНР боевиками ВСУ. В ходе обстрелов 6 и 8 апреля 2019 года ранения получили трое мирных жителей Республики.

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