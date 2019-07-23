Хоккенхайм, Германия, 23 июля, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Плохая новость для поклонников немецкой автотрассы Хоккенхаймринг: организаторы гонки сомневаются, что в 2020 году «Формула-1» вернется в Германию, передает канал n-tv 23 июля.

Markus.martin2003 Автотрасса Хоккенхаймринг. Германия

«Похоже, что в 2020 году Гран-при на немецкой земле не состоится. Останется 21 гонка, будут добавлены Ханой и Зандфорт, поэтому [какое-то] мероприятие должно выпасть. К кандидатам [на исключение] принадлежат Барселона и Мексика, и мы тоже, — сказал исполнительный директор трассы Хоккейнхаймринг Георг Зайлер. — (…) Черный ход есть, но на данный момент я вижу мало шансов».

Интерес зрителей к Гран-при Германии снижается. Слишком высокие цены на билеты на гонку приводят к низкой заполняемости трибун, что приносит проблемы для организаторов. Главная звезда автоспорта Германии Себастьян Феттель, выступающий за команду Ferrari, в данный момент не может составить конкуренцию доминирующему последние несколько лет британцу Льюису Хэмилтону.

Напомним, в ближайшее воскресенье, 28 июля, состоится очередной этап «Формулы-1». Гран-при Германии начнется в 16 часов по московскому времени.

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