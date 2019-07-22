Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания, , 11:42 — REGNUM

Шестая по счету традиционная раллийная гонка Rallye Ciudad de La Laguna на испанском острове Тенерифе закончилась трагедией, пишет спортивное издание Marca со ссылкой на организаторов мероприятия.

Во время гонки 20 июля автомобиль Nissan вылетел с трассы и въехал в толпу зрителей. 72-летний мужчина скончался на месте, двое других получили травмы. Пилот и штурман отделались легкими повреждениями. После инцидента гонка была остановлена.

Как сообщало ИА REGNUM, во время мотогонки «Турист Трофи» на британском острове Мэн в июне этого года погиб британский гонщик Дейли Мэтисон.