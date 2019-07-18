Хоккенхайм, Германия, , 12:40 — REGNUM

Мэр немецкого города Хоккенхайм (земля Баден-Вюртемберг) Дитер Гуммер был избит неизвестным перед своим домом вечером 15 июля. 18 июля представитель властей города Кристиан Штальф сообщил, что в результате полученных травм у 67-летнего политика произошло кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает новостной портал T-Online.

От удара кулаком в лицо Гуммер получил перелом челюсти и упал на землю. У него выявлены несколько ушибов и диагностировано кровоизлияние в мозг. Состояние мэра оказалось более серьезным, чем предполагалось ранее.

«Мэр Дитер Гуммер в настоящее время все еще находится на стационарном лечении в отделении интенсивной терапии больницы», — сказал Кристиан Штальф.

Гуммер возглавляет Хоккейнхайм с 2004 года. 31 августа этого года истекает срок его полномочий.

Газеты описали избившего мэра незнакомца как худого смуглого мужчину, говорящего по-немецки с акцентом. Он позвонил в дверь политика и попросил выйти на улицу для разговора, после чего напал на него.