Москва, 22 июля, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Россия и Турция обсуждают возможность совместного производства элементов для комплексов С-400, об этом 22 июля заявил глава российской госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

ИА REGNUM С-400

По его словам, стороны также обсуждают возможное содействие РФ в создании Турцией национальной системы ПВО и ПРО большой дальности.

«Уровень двусторонних отношений, в том числе в сфере промышленности, растет, — рассказал Чемезов в интервью Anadolu. — Военно-техническое сотрудничество Москвы и Анкары демонстрирует положительную динамику».

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Как сообщало ИА REGNUM, поставки компонентов для С-400 в рамках контракта, заключённого между Россией и Турцией в 2017 году на сумму 2,5 млрд долларов, начались 12 июля. Ранее на авиабазу Мюртед под Анкарой прибыл уже пятнадцатый самолет с комплектующими для российских зенитных ракетных комплексов.

В свою очередь, в США заявили о решении исключить Турцию из программы F-35. Ожидается, что участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

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