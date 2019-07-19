Анкара, , 09:40 — REGNUM

В минувшую среду, 17 июля, Белый дом подтвердил, что он приостановил продажу истребителей F-35 Турции из-за решения Анкары купить комплекс противоракетной обороны российского производства С-400. При этом американцы отметили, что такие программы «не могут сосуществовать», сообщает испанское издание La Vanguardia.

«К сожалению, решение Турции купить систему противовоздушной обороны С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе F-35», — заявила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в официальном сообщении. «F-35 не могут сосуществовать с российской платформой для сбора информации, которая будет использоваться, чтобы получать сведения о дополнительных свойствах (самолетов)», — добавила она.

Таким образом, Гришэм подтвердила то, на что во вторник намекнул американский президент Дональд Трамп. Тот указал: раз турки «купили российские ракеты», то США «не могут продавать им воздушные суда стоимостью в миллиарды долларов». До этого американское правительство месяцами давило на Турцию, чтобы та отказалась от покупки C-400, мотивируя это несовместимостью российской системы противовоздушной обороны с системой НАТО. Дошло даже до угроз наложить на Анкару санкции.

Однако правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана осталось твердым в своем решении и на прошлой неделе получило первую партию С-400. Перед этим оно подчеркнуло, что прибегло к помощи Москвы после неудачной попытки приобретения американской системы «Патриот».

В ходе встречи с Эрдоганом в рамках саммита «большой двадцатки» (который проходил две недели назад в японской Осаке), а также на этой неделе в Белом доме Трамп выглядел склонным оправдывать Эрдогана, что противоречило жесткой линии Пентагона в этом вопросе. «Он хотел купить наши ракеты «Патриот», но мы не могли их продать… Слушайте, он хотел их купить. Так что он пришел к соглашению с другой страной, Россией», — сказал Трамп во вторник.

Такие заявления снижают вероятность того, что Вашингтон применит к Анкаре санкции за покупку. Гришэм сообщила, что за рамками программы F-35 Соединенные Штаты сохранят «прочные военные связи» с Турцией и продолжат многостороннее сотрудничество с ней. В заявлении пресс-секретаря также нашла отражение позиция Пентагона: там значилось, что США неоднократно предлагали поместить Турцию в начало листа ожидания на покупку оборонного комплекса «Патриот».

"Получение С-400 подрывает обязательство, которое все союзники по НАТО приняли на себя по взаимному согласию, — не использовать российских систем. Это окажет негативное воздействие на способность альянса к совместной работе», — предупредила Стефани Гришэм.