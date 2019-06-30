Москва, , 16:36 — REGNUM

В Российской Федерации запускают в производство зенитные ракетные комплексы (ЗРК) следующего поколения — С-500. Об этом сообщил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия-1».

»У нас (в России) уже сегодня начинает изготавливаться С-500, — сказал Чемезов. — Ну, это более современный комплекс».

Глава госкорпорации «Ростех» не исключил, что ЗРК С-500, который еще не стоит на вооружении российской армии, может появиться уже в ближайшее время.

Как передавало ИА REGNUM, 7 июня глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил журналистам, что зенитно-ракетные системы ПВО С-400 для Турции уже произведены и будут отправлены заказчику через два месяца.

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