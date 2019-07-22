Москва, 22 июля, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Закредитованность населения в России может привести к серьёзным проблемам в экономике России, причём это произойдёт уже в ближайшие несколько лет. Такой прогноз в интервью радио «Эхо Москвы» сделал министр экономического развития Максим Орешкин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

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По словам главы ведомства, проблема приведет к «взрыву» уже в 2021 году.

«Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда, — сказал министр. — Мы до 2022 года уже не дотянем».

Поэтому, как отметил Орешкин, начать решать этот вопрос необходимо уже сейчас, необходимо сдерживать рост потребительского кредитования. Министр подчеркнул, что подобные меры входят в зону ответственности Центробанка, который с 1 октября 2019 года вводит специальный показатель для соотношения платежа к доходу заёмщика.

Минфин также готовит ряд механизмов, которые помогут конкретным людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, постепенно из неё выйти. Орешкин отметил, что когда банки перестанут выдавать новые кредиты из-за роста просрочек по займам, просто выдача новых кредитов в этом только будет способствовать росту проблем.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что пока что рост объёма потребительского кредитования не указывает на критические проблемы в экономике, но при сохранении тенденции в течение двух лет может создать предпосылки для финансового пузыря.

Он подчеркнул, что в 2018 году рост потребительского кредитования составил более 20%.