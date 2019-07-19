Москва, 19 июля 2019, 12:41 — REGNUM
Российские банки наращивают прибыль, так как растёт закредитованность населения, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 19 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за первое полугодие 2019 года прибыль российских банков по сравнению с первым полугодием 2018 года выросла примерно в полтора раза — 1 трлн рублей против 634 млрд.
Всё это, по мнению Комолова, признаки не очень здорового состояния экономики, так как рост закредитованности — это явление, которое создаёт множество проблем в перспективе, снижает покупательскую способность и может быть источником дополнительной стагнации. Иными словами, рост прибыли банков — это отражение внутренних проблем экономики.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова, если взглянуть на взимаемые банками проценты, то можно увидеть, что с кредита банк может получить не очень большую доходность, даже если выдаёт кредит под 14−15−20%. Таким образом, как полагает Колганов, основная часть доходов поступает банкам, вероятнее всего, не от основного профиля их деятельности, а от краткосрочных операций на финансовом рынке.
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