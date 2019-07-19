Москва, , 12:41 — REGNUM

Российские банки наращивают прибыль, так как растёт закредитованность населения, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он рассказал 19 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что за первое полугодие 2019 года прибыль российских банков по сравнению с первым полугодием 2018 года выросла примерно в полтора раза — 1 трлн рублей против 634 млрд.

«Во-первых, надо отметить, что почти половину этой прибыли, скорее всего, получил Сбербанк — крупнейший российский банк, так что если его исключить из этого учёта, то ещё большой вопрос, как себя чувствуют банки более мелкого масштаба, — сказал Комолов. — Несколько лет назад я видел статистику, согласно которой из полутора триллионов прибыли банковского сектора 800 млрд приходилось Сбербанк, ещё 250 млрд давали банки из первой десятки, а банки с двадцатого по сотое место вообще были в убытке. Но в целом, что касается общего роста прибыли банковского сектора, это объясняется просто. Растёт закредитованность российского населения, растёт спрос на финансовые услуги, на предоставление заёмных средств, и вклад в ВВП этих заемных средств тоже достаточно велик. В прошлом году он дал где-то, если я не ошибаюсь, 20% всего прироста российского ВВП».

Всё это, по мнению Комолова, признаки не очень здорового состояния экономики, так как рост закредитованности — это явление, которое создаёт множество проблем в перспективе, снижает покупательскую способность и может быть источником дополнительной стагнации. Иными словами, рост прибыли банков — это отражение внутренних проблем экономики.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Андрея Колганова, если взглянуть на взимаемые банками проценты, то можно увидеть, что с кредита банк может получить не очень большую доходность, даже если выдаёт кредит под 14−15−20%. Таким образом, как полагает Колганов, основная часть доходов поступает банкам, вероятнее всего, не от основного профиля их деятельности, а от краткосрочных операций на финансовом рынке.

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