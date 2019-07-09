Москва, , 15:08 — REGNUM

Рост объёма потребительского кредитования пока что не указывает на критические проблемы в экономике, но при сохранении тенденции в течение двух лет может создать предпосылки для финансового пузыря. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 9 июля заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на пленарном заседании Госдумы.

«Пока, может быть, черта критическая ещё не пройдена, но она требует постоянного анализа. Если у нас ещё в этом и следующем году будет расти потребительское кредитование под 20%, вот тут мы, скорее всего, подойдём к серьёзной критической черте», — заявил Кудрин.

Он подчеркнул, что в 2018 году рост потребительского кредитования составил более 20%.

«Я сегодня вижу этот спор как (повод) для дополнительного анализа причин, где это положительно, а где несёт дополнительные риски. Но мы пока не можем сказать, что это однозначно плохо и мы надули пузырь. Пока, я думаю, пузыря ещё нет», — подчеркнул он.

Потребительское кредитование имеет свои границы, которые связаны с ростом реальных доходов населения и финансовой грамотностью граждан.

«Это большая цифра, и она, может, требует дополнительного анализа. Но она связана не только с тем, что многие рефинансировали свои ранее взятые кредиты или увеличили закредитованность. Она свидетельствует о расширении числа участников — кредиты взяли те, кто раньше их не брал», — добавил он.