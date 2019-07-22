Улан-Удэ, 22 июля, 2019, 07:24 — ИА Регнум. В результате кратковременных ливней 20 июля в селе Эрхирик под Улан-Удэ подтопило около 30 домов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, вода поднялась на 10−15 см выше уровня пола в домах.

Сайт правительства Бурятии: egov-buryatia.ru Алексей Цыденов встретился с жителями подтопленных участков

Под водой оказались все приусадебные участки вместе с полями, огородами и уличными туалетами. Из-за чего, как заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Бурятии Елена Кузьмина, есть угроза возникновения инфекционных заболеваний. Чтобы этого не произошло, здесь будут проведены дезинфекционные мероприятия.

Глава республики Алексей Цыденов поручил комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций разобраться в причинах произошедшего и ликвидировать последствия в максимально короткие сроки. 21 июля он побывал в селе и встретился с собственниками подтопленных участков. Всего от паводка пострадало более 70 местных жителей.

В село также была направлена тяжёлая техника и вакуумные автомобили для откачивания воды из подтопленных участков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня также из-за ливня в Улан-Удэ подтопленными оказались 55 многоквартирных домов и 55 частных. Улицы города превратились в реки, а развязки — в водопады. В пригородном поселке в Тарбагатайском районе было подтоплено до 20 домов.

Чуть позже на юге Бурятии разлилась река Джида и подтопила дачные участки в километре от города Закаменска. В зоне подтопления оказалось до 20 дачных домов, жители которых были эвакуированы.

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