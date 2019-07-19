Президент России Владимир Путин 19 июля посещает Иркутскую область. За последний месяц это уже второй визит. Последний раз глава государства был в Приангарье 29 июня. Президент осмотрит подтопленные районы и посетит пункты долговременного размещения граждан, которые в результате паводка потеряли жильё. Также Владимир Путин проведёт совещание по ликвидации последствий мощного паводка. В нём примут участие члены правительства Российской Федерации, руководители различных ведомств, а также главы муниципальных образований, пострадавших от стихии.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании о мерах по ликвидации последствий наводнения

07:38 19.07.2019 Владимира Путина ожидали в Приангарье вечером 19 июля. Впрочем, есть информация, что он уже прибыл в Братск. В частности, об этом говорится на официальном сайте муниципального образования «Тайшетский район». Об этом: Владимир Путин вновь прибыл в пострадавшую от потопа Иркутскую область

08:05 19.07.2019 Иркутская область, где сегодня, 19 июля, российский президент Владимир Путин проводит совещание по ликвидации мощнейшего наводнения, вышла в лидеры по масштабам лесных пожаров. На 18 июля, по данным ФБУ «Авиалесоохрана», на землях лесного фонда Приангарья действовало 44 возгорания на площади 62 497 га. Это почти половина от общего числа бушующих в России пожаров. Читайте подробнее: Иркутская область вышла в лидеры по масштабу лесных пожаров

08:15 19.07.2019 ГУ МЧС по Иркутской области сегодня, 19 июля, уточнило данные о последствиях мощнейшего наводнения, накрывшего регион с 26 июня 2019 года. Согласно официальным данным, в настоящее время в воде находится 31 жилой дом, расположенный в низменной части города Тулуна. Читайте подробнее: В иркутском городе Тулуне всё ещё затоплены десятки домов

08:45 19.07.2019 Министр просвещения РФ Ольга Васильева работает сегодня, 19 июля, в Иркутской области. Как сообщает официальный сайт региона, она уже побывала в нескольких школах и детских садах Нижнеудинска, наиболее пострадавших от мощнейшего наводнения. Читайте также: В Приангарье прибыла министр просвещения РФ Ольга Васильева

08:52 19.07.2019 В Иркутской области, жители которой пострадали от мощнейшего наводнения, появились злоумышленники, пытающиеся нажиться на горе потерявших дома людей. Подробности в материале: В терпящем бедствие от потопа Приангарье появились мошенники

09:03 19.07.2019 Президент России Владимир Путин сегодня, 19 июля, прибыл в пострадавшую от наводнения Иркутскую область около 5:00 по московскому времени, сообщает 5-tv.ru. Известно, что глава государства уже успел осмотреть некоторые наиболее затопленные территории. Это, в частности, Тулун и Тулунский район, где в ночь на 28 июня река Ия вышла из берегов и, перелившись через десятиметровую дамбу, смыла несколько жилых кварталов. Читайте также: Владимир Путин осмотрел пострадавшие от наводнения территории Приангарья

09:25 19.07.2019 Президент России Владимир Путин прибыл в Братск, где проведёт совещание о мерах по ликвидации последствий мощнейшего наводнения, постигшего Иркутскую область. Об этом сегодня, 19 июля, сообщает официальный сайт главы государства. Читайте также: Кремль известил о прибытии Владимира Путина в Братск

10:45 19.07.2019 Владимир Путин встретился с одной из семей, пострадавших от наводнения.

10:46 19.07.2019 Ребёнок Путину о своём детском саде: «Он утонул, но его ремонтируют».

10:47 19.07.2019 Путин ребёнку: «Я обязательно приеду к вам ещё и посмотрю, как восстановлены детские сады, как школы восстановлены!»

10:49 19.07.2019 Мальчик признался, что видел Владимира Путина по телевизору. На это президент ответил, что увидел его сейчас, вживую. «Это ещё лучше, чем в телевизоре!».

10:50 19.07.2019 «Сладкого много не ешь, нельзя!» — рекомендация Владимира Путина ребёнку.

11:03 19.07.2019 Владимир Путин посетил Тулун.

11:05 19.07.2019 Президент России Владимир Путин пообщался с членами одной из семей, пострадавших от мощнейшего наводнения в иркутском городе Тулуне. Об обстановке ему доложил вице-премьер российского правительства Виталий Мутко. Напомним, именно сегодня, 19 июля, власти Иркутской области известили о выдаче первых шести жилищных сертификатов пострадавшим от наводнения. И семья, с которой общался глава государства, оказалась из числа этих шестерых счастливчиков. Читайте также: Первые пострадавшие от потопа в Приангарье получили жилищные сертификаты Владимир Путин поинтересовался, почему кашляет ребёнок и есть ли у семьи желание съездить отдохнуть. Об этом: «Поезжайте, отдохните»: Владимир Путин пообщался с пострадавшими от потопа

12:24 19.07.2019 Российский президент Владимир Путин, который сегодня, 19 июля, прибыл в пострадавшую от мощнейшего наводнения Иркутскую область, встретился с гражданами, оставшимися без жилья, и волонтёрами. Как сообщает пресс-служба Кремля, общение проходит в Тулуне — городе, наиболее ощутившем на себе волну паводка. Также глава государства ознакомился с работой медицинского кабинета. На вопросы Владимира Путина, касающиеся оснащения и условия работы в аналогичных пунктах временного размещения, ответил вице-премьер Виталий Мутко. Цитата с сайта президента РФ Читайте подробнее: Владимир Путин встретился с пострадавшими от наводнения в Приангарье

12:34 19.07.2019 Жители Тулуна — города, наиболее пострадавшего от мощнейшего наводнения в Иркутской области, — в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщили, что в первые три дня наводнения региональная власть ничего не делала. Подробности в материале: Жители Тулуна рассказали Путину о бездействии властей в первые дни потопа

13:40 19.07.2019 Российский президент Владимир Путин сегоня, 19 июля, провёл совещание в Иркутской области, пострадавший от мощнейшего наводнения, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В ходе общения с министрами и областными чиновниками он напомнил, что наводнение в Приангарье признано чрезвычайной ситуацией федерального характера. Читайте подробнее: Путин в пострадавшем от потопа Приангарье: Хотел бы послушать, что сделано

13:43 19.07.2019 Иркутская область ещё не скоро оправится от постигшего регион мощнейшего наводнения, а пострадавшие — от ужаса, который им довелось пережить, когда бурные потоки воды в считанные часы затопили их жилища, сметая всё на своём пути: постройки, животных, людей. Добровольные спасатели, которые в первую, самую страшную ночь буквально выпиливали в крышах отверстия, чтобы вызволить людей, говорят, что невозможно забыть крики погибающих, жуткий звук сталкивающихся домов, мостов и других строений, плывущих по реке. Стихия унесла жизни как минимум, 25 человек, и ещё не менее восьми пострадавших числятся пропавшими без вести. Но только ли природная катастрофа стала причиной такой большой трагедии? Если вспомнить причину наводнения — затяжные ливни — и то, что Иркутская область ещё в 2017 году вышла в лидеры по вырубке леса, то не исключено, что как раз лесорубы косвенно повлияли на возникновение ЧП. Читайте также: Жуки отпущения: почему в Сибири не избежать катастрофических наводнений

13:48 19.07.2019 В ходе встречи с Владимиром Путиным пострадавшие от мощнейшего паводка в Тулуне обратили внимание главы государства на трудности с получением компенсаций и единовременной помощи и потребовали от областных властей более чуткого к себе отношения. «Мы не можем получить компенсации»; «Говорят, денег нет»; «Мы за одну ночь превратились в бомжей, хотим, чтобы нам уделялось должное внимание», с такими словами граждане обращались к российскому президенту. Цитата с сайта президента РФ

14:19 19.07.2019 После встречи с пострадавшими от наводнения Владимир Путин провел импровизированную встречу с людьми, которые ждали по маршруту следования кортежа в Тулуне. «Вы про нас, сибиряков не забыли?» — раздался голос из толпы. «Я же здесь», — ответил президент. Во многих последующих репликах в ходе общения с главой государства повторялись слова: «Нам негде жить».

15:16 19.07.2019 Владимир Путин не может признать удовлетворительной работу по ликвидации последствий наводнения. Об этом он заявил на совещании в Братске.

15:36 19.07.2019 В ходе совещания, посвящённого проблемам ликвидации наводнения в Иркутской области Владимир Путин заявил о намерении в начале сентября 2019 года вновь посетить Приангарье и оценить, как организуют учебный процесс в школах. «Если какие-то школы не будут восстановлены, значит, тогда нужно предусмотреть перевозку детей, и сделать это максимально комфортно», — заявил глава государства.

15:59 19.07.2019 Президент России Владимир Путин не может признать удовлетворительной ликвидацию последствий паводка в Иркутской области. Об этом он заявил 19 июля на совещании в Братске. «С учётом того, что я услышал, не могу признать ликвидацию последствий паводка удовлетворительной», — сказал глава государства. Подробности в материале: Путин: ликвидация последствий паводка в Приангарье неудовлетворительна

16:05 19.07.2019 Совещание по вопросу «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области»

16:10 19.07.2019 Президент России Владимир Путин возмущён фактами разбрасывания собираемой со всей страны гуманитарной помощи для пострадавших в Иркутской области от паводка в воду. Это следует из его выступления на совещании в Братске, которое прошло 19 июля. «К сожалению, есть случаи, когда она просто разбрасывается в воду. Это так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — спросил президент. Читайте также: Путин возмутился разбрасыванием в воду собранной для иркутян помощи

16:36 19.07.2019 Владимир Путин на совещании по вопросу «О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области»

17:13 19.07.2019 Президент Российской Федерации Владимир Путин оценивает работу федеральных и региональных властей по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области как неудовлетворительную. Читайте подробнее: Ликвидация последствий наводнения в Приангарье идет плохо — Путин

17:16 19.07.2019 До пострадавших от паводка жителей Иркутской области уже доведено 1 млрд 638 млн рублей. Об этом на совещании, которое 19 июля в Братске провёл президент России Владимир Путин, заявил вице-премьер Виталий Мутко. Чиновник отметил, что 37 683 гражданина уже получили единовременную матпомощь в размере 10 тыс. рублей. Всего в списках значатся 38 078 человек. Он отметил, что рывок был сделан за последнюю неделю. «В начале недели ситуация была практически патовая, мы практически ничего здесь не выплачивали, даже по 10 тысяч», — заявил чиновник. Также Мутко признал, что не все получили выплаты и не знают, где это получить. И пообещал срочно исправлять ситуацию. Подробности в материале: Мутко пообещал Путину срочно исправить ситуацию с помощью иркутянам