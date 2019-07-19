Братск, Иркутская область, 19 июля 2019, 07:30 — REGNUM
Президент Владимир Путин сегодня, 19 июля, прибыл в город Братск, чтобы посетить районы Иркутской области, пострадавшие от наводнения. Об этом сообщает официальный сайт МО «Тайшетский район».
Глава государства намерен провести в Приангарье совещание «О мерах по ликвидации последствий наводнения» с участием членов правительства, глав ведомств и руководители муниципальных образований.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода повредила более 10 тысяч домов, в которых проживает порядка 28 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в Тулуне, где до сих пор подтопленными остаются несколько десятков домов.
С аналогичным визитом российский президент посетил Братск 29 июня 2019 года.
Читайте также: Путин прибыл в Иркутскую область