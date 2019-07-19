Братск, Иркутская область, , 07:30 — REGNUM

Президент Владимир Путин сегодня, 19 июля, прибыл в город Братск, чтобы посетить районы Иркутской области, пострадавшие от наводнения. Об этом сообщает официальный сайт МО «Тайшетский район».

Глава государства намерен провести в Приангарье совещание «О мерах по ликвидации последствий наводнения» с участием членов правительства, глав ведомств и руководители муниципальных образований.

Александр Величко выехал в город Братск на встречу с президентом. В рамках совещания им будет озвучен доклад о принятых мерах по ликвидации последствий паводка». Администрация МО «Тайшетский район» «Мэр Тайшетского районавыехал в город Братск на встречу с президентом. В рамках совещания им будет озвучен доклад о принятых мерах по ликвидации последствий паводка».

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. После проливных дождей реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. Вода повредила более 10 тысяч домов, в которых проживает порядка 28 тысяч человек. Наиболее сложная ситуация сложилась в Тулуне, где до сих пор подтопленными остаются несколько десятков домов.

С аналогичным визитом российский президент посетил Братск 29 июня 2019 года.

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