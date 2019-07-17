Москва, 17 июля, 2019, 08:42 — ИА Регнум. Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По его словам, в центре внимания на следующей неделе будет оставаться полугодовая корпоративная финансовая отчетность, которая покажет, насколько курс доллара к мировым валютам неудобен для продаж крупных корпораций. На этом фоне российская валюта может укрепиться до 61,9 рубля за доллар.

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Однако, считает эксперт, инвесторов может постичь разочарование после заседания по монетарной политике Центробанка РФ, которое состоится 26 июля. Что касается рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов необходимо помнить о «бюджетном правиле», по которому у Банка России «развязаны руки» для покупки валюты для министерства финансов.

Тем не менее негативный сценарий для рубля возможен только в том случае, если коррекции доллара к мировым валютам так и не случится.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году, если верить журналу Economist, Биг Мак в США стоит 5,74 доллара, а в России — 130 рублей (чуть более 2 долларов). По этому соотношению доллар США должен стоить 22,65 рубля, но на бирже американская валюта торгуется на уровне почти 63 рублей за доллар. Иными словами, российский рубль недооценен почти в три раза.

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