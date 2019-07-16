Москва, , 13:22 — REGNUM

Сегодня, 16 июля, несмотря на растущую нефть, рубль, поддавшись повсеместному укреплению доллара, торгуется с понижением. Американская валюта пользуется спросом на ожиданиях сильных данных по розничным продажам в США, которые могут ослабить ожидания агрессивного смягчения политики ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

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Он отметил, что пара доллар/рубль, которая накануне спускалась в район поддержки 62,50 рубля и отметила дневные максимумы на 62,85 рубля, по-прежнему испытывая дефицит импульса для пробоя уровня 63 рубля.

«На данном этапе потенциал дальнейшего ослабления нашей валюты представляется ограниченным ввиду начала налогового периода в России, перспектив снижения ставки ФРС и относительно стабильных цен на нефть, — считает аналитик. — Brent по-прежнему не может прорваться к отметке 67 долларов за баррель, но торгуется в плюсе на внутридневных графиках в ожидании данных API по запасам сырой нефти в США».

По словам Николаева, очередное падение запасов способно локально поддержать котировки, но понижательные риски в сырьевом сегменте все же сохраняются на фоне опасений охлаждения мирового спроса.

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«В краткосрочной перспективе пара, вероятно, продолжит топтаться под отметкой 63 рубля, причём присутствует риск возобновления роста рубля в случае возвращения продавцов американской валюты, если статистика из США разочарует», — заключил эксперт.

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