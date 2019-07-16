Симферополь, 16 июля, 2019, 12:05 — ИА Регнум. Слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности ВСУ «за считаные минуты» уничтожить Крымский мост — бред и безумие, заявил 16 июля первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.

Петр Данилов ИА Красная Весна Крымский мост

«Все это заявление — сплошное безумие и бред сумасшедшего, — цитирует РИА Новости парламентария. — У украинской стороны нет оружия, способного нанести вред Крымскому мосту».

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Фикс добавил, что Турчинову в настоящее время нужно готовиться к люстрации, а не выдвигать подобного рода идеи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турчинов заявил, что украинская армия якобы может уничтожить Крымский мост через Керченский пролив. По его словам, снести объект в течение нескольких минут могут якобы созданные на Украине крылатые ракеты «Нептун».

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