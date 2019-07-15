Москва, , 23:42 — REGNUM

Рассуждения экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о возможности уничтожения украинскими ракетами моста через Керченский пролив должны квалифицироваться с точки зрения европейского правового поля, заявила 15 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Все заявления подобного рода от государственных деятелей нужно квалифицировать с точки зрения того самого европейского правового поля, с которым ассоциируется Украина. Не с российской стороны это нужно всё оценивать», — сказала она в эфире радио «Комсомольская правда».

Представитель МИД подчеркнула, что такой подход расставит все точки над «i», поскольку ни в рамках Европейского союза, ни в рамках Совета Европы нет ни конвенций, ни договоров, в контексте которых «эти заявления казались бы нормальными».

Напомним, ранее сегодня Александр Турчинов в интервью изданию LB.ua заявил, что созданные на Украине крылатые ракеты «Нептун» могут уничтожать военные корабли России любого класса в портах их базирования в Чёрном и Азовском морях, а также «в течение нескольких минут снести» Керченский мост.

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