Москва, 30 мая, 2024, 16:53 — ИА Регнум. К сожалению, невозможно предотвратить глиобластому — злокачественную опухоль головного мозга, но при первых же странных ощущениях, которые могут оказаться симптомами этого заболевания, следует обратиться к профильным специалистам. Такой рекомендацией поделился врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник «Евроонко» Андрей Пылёв, комментируя сообщение о том, что актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет после нескольких лет борьбы с глиобластомой.

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Анастасия Заворотнюк

Профилактировать это редкое злокачественное заболевание, то есть гарантировать выявление самого риска её формирования, к сожалению, невозможно, констатировал эксперт.

«Это первичная злокачественная опухоль головного мозга, которая характеризуется достаточно агрессивным течением и быстрым ростом, часто — даже после адекватного этапа терапии. Если даже на первом этапе проводится условно радикальное хирургическое лечение с последующей «химией» или лучевой терапией, к сожалению, такие опухоли достаточно часто возвращаются. Но никогда нельзя признавать невозможность, нужно делать всё, что необходимо. Диспансеризации в контексте выявления глиобластомы не бывает, поскольку не проводится тотальная магнитно-резонансная томография головы всем подряд. Но никогда не следует игнорировать симптомы, которые могут быть связаны с этим заболеванием. Это общая симптоматика — головная боль, головокружение, тошнота. Также — очаговая симптоматика, когда страдают какие-то конкретные участки головного мозга. Они могут вызывать речевые нарушения, давление на глаза и так далее», — рассказал врач-онколог.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась в возрасте 53 лет в ночь на 30 мая. Причиной стало тяжёлое заболевание головного мозга, известное как глиобластома, от которого актриса страдала на протяжении нескольких лет. Информация об этом появилась 30 мая в официальном сообществе Заворотнюк в соцсети «ВКонтакте».

В сообществе поблагодарили всех желавших актрисе добра и молившихся за её здоровье, уточнив, что о месте и времени прощания будет объявлено дополнительно.

Первые сообщения о том, что у актрисы диагностировали серьёзную опухоль головного мозга, появились летом 2019 года. С того момента Заворотнюк боролась с заболеванием. Её лечили как российские, так и зарубежные специалисты.

Актриса стала широко известна после телесериала «Моя прекрасная няня» (2004–2009 годы), в котором исполнила одну из главных ролей. Также среди её наиболее ярких работ стала главная роль в кинофильме «Код апокалипсиса» (2007 год).