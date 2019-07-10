Москва, 10 июля, 2019, 12:29 — ИА Регнум. Принимать решения об отмене запрета прямых перелётов между Россией и Грузией пока преждевременно, так как пока в этой стране сохраняется опасность граждан РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Московский Кремль

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По словам официального представителя Кремля, вернуться к обсуждению этого вопроса можно будет только после того, как появятся признаки нормализации ситуации.

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«Как только появятся признаки того, что ситуация в Грузии нормализовалась, и малейшая угроза для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений, исчезла, вот тогда будет время для анализа и принятия каких-то других решений, — заявил Песков. — Пока об этом говорить преждевременно».

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что ситуация будет постоянно мониториться, напомним, что запрет авиасообщения с Грузией был «абсолютно вынужденной мерой».

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Напомним, ранее источник газета «Коммерсантъ» в Министерстве иностранных дел РФ не исключил, что введённый Москвой запрет на прямые авиаперелеты между Грузией и Россией может быть снят. Это станет возможным в случае, если грузинская сторона нормализует ситуацию и предпримет шаги к снижению русофобии, а также даст гарантии безопасности граждан России.

Как сообщало ИА REGNUM, указ, который вводит ограничительные меры в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии, президент РФ Владимир Путин подписал 21 июня — на следующий день после начавшихся в Тбилиси антироссийских акций протеста.

Запрет на прямые перелёты между Россией и Грузии начал действовать с 8 июля. В настоящее время, по данным Ростуризма, все российские туристы, организованно отдыхавшие на территории Грузии, вернулись на родину.