Москва, , 17:15 — REGNUM

Все российские туристы, организованно отдыхавшие на территории Грузии, вернулись на родину. Об этом 8 июля сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«По уточненным данным, полученным от туроператоров, все организованные туристы, которые должны были вернуться в срок до 8 июля, вернулись на территорию России», — отметили в ведомстве.

Сообщается также, что договоры на туристические поездки в Грузию на период с 8 июля и до конца 2019 года заключили 4183 человека. Из них 1359 туристов аннулировали свои туры, получив компенсации от туроператоров, ещё 2854 туриста перебронировали туры на другие направления.

Напомним, прямое авиасообщение между Россией и Грузией прекращено с 8 июля в соответствии с указом российского президента Владимира Путина.

Москва приняла решение о введении ограничительных мер в авиасообщении и торговле с грузинскими производителями, а также в сотрудничестве с туристическими структурами Грузии после антироссийских акций в Тбилиси.

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