Москва, 10 июля, 2019, 11:13 — ИА Регнум. Летние каникулы российские школьники проводят дома в каждой четвертой семье (25%). Некоторые родители заявили, что их дети работают летом. Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru

Пьер Огюст Ренуар. Дети. 1884

На даче или в деревне отдыхают 31% школьников. Это самые популярные места, куда родители отправляют детей.

Отправят своих чад в летние оздоровительные лагеря и на Черноморское побережье поедут по 16% родителей соответственно.

Проводят летние каникулы в турпоездках по России 6% школьников, отдыхают за границей — 5%, в пришкольных лагерях — 2%.

Опрос проведен 1—4 июля 2019 года в 219 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1000 респондентов — родителей детей школьного возраста.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России в первую смену в оздоровительных лагерях отдохнули более 2,5 млн детей. В июне работали 33 тыс. детских учреждений для отдыха.

Развитие сюжета: Родители могут проверить надежность лагеря для своих детей