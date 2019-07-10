Тбилиси, 10 июля, 2019, 09:09 — ИА Регнум. Заявления российского президента Владимира Путина о Грузии похожи на поведение кота, играющего с мышью. Об этом рассказал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в интервью телеканалу «Рустави 2».

Саакашвили и галстук

«Кот играет с ней и готов в любой момент проглотить», — пояснил он.

Так Саакашвили прокомментировал точку зрения Путина на возможное введение против Тбилиси экономических мер, связанное с оскорбительной выходкой ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Габуния в прямом эфире грязно обругал российского президента и его покойных родителей. В Государственной Думе РФ предложили ввести «меры экономического воздействия» против Грузии, однако Путин заявил, что санкции не нужны из уважения к грузинскому народу.

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