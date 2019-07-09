Екатеринбург, , 15:48 — REGNUM

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против Тбилиси не нужно вводить из уважения к грузинскому народу. Так он прокомментировал скандальную выходку ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии, оскорбившего российского лидера нецензурной бранью.

Антироссийские настроения в Грузии раздувают люди, не знающие истории. Их действия в конечном счете наносят этой стране вред, добавил он.

Путин отметил также, что не считает нужным требовать уголовного преследования Габунии.

«Много чести — возбуждать против таких уголовные дела. Пусть вещает дальше», — приводит слова Путина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала российское руководство не отвечать на провокацию, произошедшую в эфире «Рустави 2», и осудила этот инцидент. Заместитель председателя Государственной думы РФ Сергей Неверов («Единая Россия») рассказал о «мерах экономического воздействия», которые предложено ввести в отношении Тбилиси.

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