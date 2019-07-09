Москва, 9 июля, 2019, 07:41 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак назвала поступок тележурналиста Георгия Габунии, который в своей авторской программе в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» позволил себе оскорбительные высказывания в нецензурной форме в адрес руководства России, подростковой выходкой.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

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По её словам, это всё равно, что написать неприличное слово на заборе и радоваться.

Телеведущая отметила, что её позиция по отношению к руководству страны не изменилась с тех пор, как она стала сторонницей оппозиции, однако на этот раз Собчак выступила в защиту Путина.

«Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина — это нелепо и, скорее, показывает слабость позиции», — уверена бывший кандидат в президенты РФ.

Собчак уверена, что подобные действия скорее отпугивают, чем привлекают нормальных людей.

«Зачем вы так опускаетесь? Это нелепо, глупо», — написала телеведущая в своём Telegram-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, телеведущий грузинского канала «Рустави 2» Георгий Габуния 7 июля начал свою авторскую программу «Постскриптум» с нецензурной ругани в адрес президента РФ Владимира Путина. Это вызвало бурю негодования и осуждения со стороны общественности и первых лиц Грузии.

Позднее гендиректор телекомпании Ника Гварамия принёс извинения за оскорбительную брань журналиста, при этом заявив, что не намерен увольнять Габунию за этот поступок. Однако позднее стало известно, что скандального журналиста телеканал всё же отстранил от работы на срок два месяца.

В Госдуме и в Совете Федерации считают необходимым возбудить против Георгия Габунии уголовное дело и судить его на территории России за оскорбления в адрес руководства страны.