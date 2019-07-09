Грозный, , 07:18 — REGNUM

Выходка тележурналиста Георгия Габунии, который в своей авторской программе в эфире грузинского телеканала «Рустави 2» оскорбил президента РФ Владимира Путина, была задумана телеканалом, «а возможно, и за стенами «Рустави 2». Иначе Габуния был бы отключён от прямого эфира на первых же секундах. Такое мнение высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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«Руководство канала не могло не знать о намерениях журналиста. Поэтому случившееся следует расценивать в качестве тщательно спланированной мерзкой акции со стороны Грузии, если обратное не будет доказано властями страны», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Глава Чечни резко отреагировал на поступок журналиста, потребовав принести извинения российскому лидеру.

«Оскорбление нанесено не президенту России, а российскому народу в целом и каждому гражданину России в отдельности. Президент и премьер-министр Грузии должны немедленно принести официальные и публичные извинения президенту России и Российской Федерации», — заявил Кадыров.

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Руководитель республики считает, что за высказывания, оскорбляющие высшее должностное лицо России и задевающие честь и достоинство гражданина России, против Габуния нужно возбудить уголовное дело.

«Мы не можем постоянно делать вид, что не замечаем подчёркнуто враждебные выходки со стороны Грузии. Поэтому необходимо в отношении страны ввести самые жёсткие санкции, не затрагивающие грузин — граждан России», — уверен глава Чечни.

Самого Габунию за оскорбительную выходку Рамзан Кадыров назвал «мерзавцем, мразью и поддонком», которого следует держать подальше от прямого эфира.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июля ведущий грузинского телеканала «Рустави 2» Георгий Габуния в авторской программе «Постскриптум» в нецензурной форме высказал неприязнь к главе России Владимиру Путину. После этого у здания телеканала началась акция протеста, участники которой требовали увольнения телеведущего и его высылки из страны. В связи с этим телеканал приостановил вещание.

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