Москва, 5 июля, 2019, 15:35 — ИА Регнум. Почти половина жителей России (47%) поддерживают список так называемых мужских профессий, где разрешен женский труд. Таковы данные опроса, проведенного исследовательским центром рекрутингового агентства Superjob.ru.

Женщина-кузнец

Не поддерживают расширение списка «неженских» профессий 29% опрошенных. Затруднились с ответом 24%.

Чаще инициативу Минтруда РФ одобряют женщины и молодёжь, чем мужчины — 50% и 56% против 43%.

Опрос проведён 4 июля 2019 года в 327 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 1600 респондентов старше 18 лет.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ разработал новый перечень «неженских профессий». Теперь женщины смогут работать водителями большегрузных машин, слесарями по ремонту автомобилей, а также служить на корабле.

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