Москва, , 12:04 — REGNUM

В России женщины смогут работать водителями большегрузных машин, слесарями по ремонту автомобилей, а также служить на корабле. Ранее эти профессии входили в перечень запрещённых для представительниц прекрасного пола. Такую возможность женщинам в России может дать Минтруд, разработавший новый перечень «неженских профессий».

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Согласно доработанному ведомством документу, министерство определило 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин, сообщает РБК со ссылкой на проект приказа. В перечень войдут 98 видов работ. В частности, женщины не смогут работать в сферах, условия труда которых отнесены к вредному и опасному классу.

При этом предполагается, что ограничения будут сняты на работу водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т, членом палубной команды на всех судах, машинистом электропоезда и парашютистом, а также слесарем по ремонту автомобилей и трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства.

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Добавим, что на рассмотрение Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений документ был направлен 18 июня. Планируется, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства РФ от 25 февраля 2000 года №162, в настоящее время женщинам запрещено трудиться по 456 профессиям и специальностям.

В апреле 2018 года Министерство труда и социальной защиты заявило о намерении пересмотреть перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Отмечалось, что ранее вопрос об имеющихся в российском законодательстве ограничениях для трудовой деятельности женщин многократно поднимался и обсуждался на различных площадках.