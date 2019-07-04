Москва, , 15:19 — REGNUM

Решение Минтруда РФ разрешить российским женщинам заниматься мужскими профессиями правильное и актуальное, заявила корреспонденту ИА REGNUMдоцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«На протяжении многих лет действовал в России список запрещённых профессий для женщин. Это было обусловлено, прежде всего, сохранением репродуктивного здоровья женщин. И то, что сейчас Минтруд занялся пересмотром этого списка, абсолютно верное решение.

За предыдущие десятилетия исчезли многие вредные и опасные профессии, на некоторых используются современные технологии, которые значительно облегчают труд, появились новые профессии. Может быть это стоило сделать несколько лет назад», — считает эксперт.

По её мнению, для этого есть несколько причин. Во-первых, во многих сферах деятельности появились новые технологии, которые значительно снижают тяжесть труда, и поэтому для женщин такой труд не будет таким опасным и тяжёлым, как несколько десятилетий назад (например, водителя автомобиля грузоподъёмностью свыше 2,5 тонны).

Еще одна причина — соблюдение гендерного равенства. Хоть в России это не так сильно проявляется, как в западных странах, но тем не менее, многие женщины готовы осваивать исконно мужские профессии, но они пока под запретом. Также женщины уже без всяких ограничений и обращений в суд могут работать, например, машинистом электропоезда.

«Вместе с тем сохранится достаточный перечень профессий, в которых женщинам по-прежнему трудиться запрещается. Это связано с сохранением репродуктивного здоровья и последствий для будущего поколения. И это абсолютно правильно, так как нет ничего важнее, чем здоровье будущих поколений», — высказала свою точку зрения Иванова-Швец.

Как сообщало ИА REGNUM, в России женщины смогут работать водителями большегрузных машин, слесарями по ремонту автомобилей, а также служить на корабле. Такую возможность женщинам в России может дать Минтруд, разработавший новый перечень «неженских профессий».

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