Благовещенск, 5 июля, 2019, 06:53 — ИА Регнум. Амурская область стала лидером в стране по привлечению инвестиций, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе встречи с губернатором региона Василием Орловым. Особое внимание было уделено вопросу развития ЗАТО Циолковский в связке с развитием космодрома «Восточный», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Amurobl.ru Юрий Трутнев

Читайте также: Полпред Трутнев не обнаружил сумасшедших среди губернаторов ДФО

Социально-экономическому развитию Приамурья в целом и отдельным вопросам в частности было посвящено совещание, которое провёл полпред Юрий Трутнев во время своего визита в Благовещенск.

Юрий Трутнев «Амурская область является лидером по привлечению инвестиций — и на Дальнем Востоке, и в стране в целом. Это лидерство основывается на реализации крупных инвестиционных проектов — таких, как «Сила Сибири», космодром «Восточный», газоперерабатывающий завод. Мы изучили каждый объект, и в целом у меня хорошие впечатления».

Читайте также: В Циолковском депутаты массово сдают мандаты

Отдельное внимание было уделено ситуации, которая складывается в ЗАТО Циолковский — городе, который можно назвать «жилым районом» космодрома «Восточный».

Дмитрием Рогозиным это обсудим». Юрий Трутнев "Посмотрели развитие городов Свободный и Циолковский. По Свободному планы реализуются, и в целом больших задержек по объектам нет. С Циолковским ситуация хуже. Развитие Циолковского должно осуществляться за счёт программы «Роскосмоса». И там пока есть существенные задержки. Завтра мы сэто обсудим».

Как рассказали в правительстве Приамурья, согласно долгосрочному плану социально-экономического развития ЗАТО Циолковский предусмотрено 12 организационных мероприятий и 255 мероприятий по развитию инфраструктуры города. Требуемый объём финансирования 53 млрд рублей.

Василий Орлов «Развитие Циолковского напрямую связано с развитием космодрома. Та программа, которая есть, а именно 30 тысяч человек к 2030 году, вызывает сомнения. Под эту программу была спланирована инфраструктура с большими затратами. Эти планы требуют дополнительной проработки».

Читайте также: Бюджет города Циолковский пополнился на 100 млн за счёт возмещения вреда

Как сообщало ИА REGNUM, в результате проведённой претензионной работы, ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства» выплатило в бюджет города Циолковский более 100 млн рублей.

«Средства, поступившие в бюджет города, будут направлены на мероприятия, включенные в комплексный план социально-экономического развития ЗАТО Циолковский. Это благоустройство и развитие инфраструктуры и строительство спортивного комплекса с бассейном», — рассказали в администрации города.