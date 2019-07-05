Полпред президента Трутнев указал на проблемы в развитии Циолковского
Благовещенск, 5 июля, 2019, 06:53 — ИА Регнум. Амурская область стала лидером в стране по привлечению инвестиций, заявил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в ходе встречи с губернатором региона Василием Орловым. Особое внимание было уделено вопросу развития ЗАТО Циолковский в связке с развитием космодрома «Восточный», сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Социально-экономическому развитию Приамурья в целом и отдельным вопросам в частности было посвящено совещание, которое провёл полпред Юрий Трутнев во время своего визита в Благовещенск.
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Отдельное внимание было уделено ситуации, которая складывается в ЗАТО Циолковский — городе, который можно назвать «жилым районом» космодрома «Восточный».
Как рассказали в правительстве Приамурья, согласно долгосрочному плану социально-экономического развития ЗАТО Циолковский предусмотрено 12 организационных мероприятий и 255 мероприятий по развитию инфраструктуры города. Требуемый объём финансирования 53 млрд рублей.
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Как сообщало ИА REGNUM, в результате проведённой претензионной работы, ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства» выплатило в бюджет города Циолковский более 100 млн рублей.
«Средства, поступившие в бюджет города, будут направлены на мероприятия, включенные в комплексный план социально-экономического развития ЗАТО Циолковский. Это благоустройство и развитие инфраструктуры и строительство спортивного комплекса с бассейном», — рассказали в администрации города.