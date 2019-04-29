Бюджет города Циолковский пополнился на 100 млн за счёт возмещения вреда

Благовещенск, , 07:32 — REGNUM В результате проведённой претензионной работы, ФГУП «Главное управление строительства дорог и аэродромов при Федеральном агентстве специального строительства» выплатило в бюджет города Циолковский более 100 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Читайте также: Муниципалитеты дальневосточных регионов наращивают долги

Всего было взыскано 104 870 842 рубля.

В сентябре 2013 года прокуратурой космодрома «Восточный» и министерством природных ресурсов области во время проверки был зафиксирован факт пользования недрами ФГУП «ГУ СДА при Спецстрое России» без лицензии на право пользования недрами в песчаном карьере, расположенном на 58-м километре старой автотрассы «Свободный — Шимановск». В результате добычи площадь нарушенных земель составила более 6 тыс. кв. м. Было добыто и вывезено более 500 тыс. кубометров. В мае 2015 года министерство природных ресурсов подало в суд иск о взыскании с предприятия компенсации за причинённый ущерб. Суд удовлетворил этот иск, а законность принятого акта подтверждена судебной коллегией, которая определила оставить решение без изменений и не удовлетворила апелляционную жалобу.

Читайте также: Аварийные новостройки в Приамурье жильцам предлагают чинить за свой счёт

«Средства, поступившие в бюджет города, будут направлены на мероприятия, включенные в комплексный план социально-экономического развития ЗАТО Циолковский. Это благоустройство и развитие инфраструктуры и строительство спортивного комплекса с бассейном», — рассказали в администрации города.

Читайте также: Столица Приамурья идёт в заём: 400 млн рублей на покрытие дефицита казны

Как сообщало ИА REGNUM, администрация Благовещенска намерена поправить финансовое состояние городской казны тремя кредита в общем на 400 млн рублей. Два из них — по 100 млн рублей под 9,58% годовых. За обслуживание каждого заёма местная администрация планирует отдавать не более 19 млн 160 тыс. рублей. Третий аукцион объявлен уже на 200 млн рублей и также под 9,58% годовых. Соответственно и сумма процентов банку увеличится до 38 млн 320 тыс. рублей.