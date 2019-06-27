Хабаровск, , 08:33 — REGNUM

Полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал, как проходил процесс формирования Нацпрограммы по развитию ДФО. Полпред отметил, что «среди глав дальневосточных регионов сумасшедших не обнаружено», потому и возражений от них не последовало, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юрий Трутнев Dfo.gov.ru

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В интервью «Российской газете» Юрий Трутнев высказался о губернаторах дальневосточных субъектов в ходе подготовки Нацпрограммы по развитию ДФО. На вопрос журналиста о том, не возникло ли у глав регионов возражений по программе, полпред ответил:

Юрий Трутнев «Ни одного сумасшедшего не обнаружено. Мы хотим революционно повысить качество жизни на Дальнем Востоке за короткий срок. Для этого потребуются огромные деньги. Возражать против этого, мне кажется, странно».

Национальная программа по развитию ДФО приходит на смену четвертой по счёту Федеральной программе по развитию макрорегиона. Первая датирована 1996 годом. Три первые программы были полностью провалены, при том что деньги, выделенные на их реализацию, были полностью освоены. Судя по заключениям аудиторов Счетной палаты России, федеральные структуры, отвечающие за развитие ДФО, «благополучно» провалили и четвертую ФЦП.

Как сообщало ИА REGNUM, эксперты дают очень неоднозначные оценки Нацпрограмме по развитию ДФО. Крайне резко к тому же высказалась о развитии макрорегиона и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, подчеркнувшая, что никакого развития не видно.