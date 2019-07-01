Циолковский, Амурская область, , 03:53 — REGNUM

Председатель думы закрытого административно-территориального образования Циолковский Василий Крайнов вместе с двумя другими депутатами городского представительного органа добровольно сложили с себя полномочия депутатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В думе подтвердили, что вместе с самовыдвиженцем Крайновым свои мандаты решили сдать депутаты, выдвинутые от партии ЛДПР Михаил Бескаравайнов и Екатерина Василец, которые тем самым проявили солидарность с председателем думы.

В настоящее время стороны, дума и администрация, винят в случившемся друг друга. Сергей Левицкий в ноябре 2018 года депутатами думы ЗАТО Циолковский был единогласно избран главой населённого пункта. Василий Крайнов стал председателем думы. Практически сразу обе «ветви» власти утратили интерес к нормальному взаимодействию, началась череда скандалов.

Думцы обвиняли главу в решениях, имеющих, по их мнению, признаки коррупционной составляющей, глава, в свою очередь, не мог добиться от депутатов своевременного рассмотрения жизненно-важных для города вопросов.

В интервью «АмурИнфо» председатель думы города Василий Крайнов пожаловался на плохо налаженную работу думы.

Василий Крайнов «Часто нет кворума, так как некоторые наши депутаты живут в Благовещенске и не приезжают на заседания. Не прорабатываются вопросы, нет взаимодействия с администрацией. Поэтому мы приняли решение сложить с себя полномочия».

В свою очередь Сергей Левицкий, стремясь принудить депутатов исполнять свои обязанности, обещал даже обратиться в суд, чтобы признать незаконной бездействие думы и через такое решение суда обязать депутатов работать.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2015 года посёлок Углегорск в Приамурье был преобразован в город Циолковский. В то время предполагалось, что к 2018 году здесь будет проживать порядка 25 тысяч человек из числа обслуживающего персонала космодрома «Восточный» и членов их семей. В настоящее время в городе проживает 6 тысяч человек.