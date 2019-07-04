Санкт-Петербург, 4 июля, 2019, 20:16 — ИА Регнум. Банк России не исключает возникновения необходимости финансового оздоровления проблемных банков, системно значимых для регионов. Об этом 4 июля заявил зампредседателя регулятора Василий Поздышев в кулуарах Международного финансового конгресса.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Самые крупные проблемные банки уже финансово оздоровлены. Но реалии любой банковской системы таковы, что какой-либо из банков, не системно значимый для страны, но системно значимый для региона, будет нуждаться в плане финансового оздоровления», — приводит его слова ТАСС.

Поздышев отметил, что подобные действия регулятора не повлекут за собой негативного информационного фона для всей банковской системы и не будут иметь таких масштабов, как операции по оздоровлению банков 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, по заявлениям главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятор уже фактически завершил основной, наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора Pоссии. В мае замглавы ЦБ Дмитрий Тулин заявлял, что повторения случаев санации крупных банков в ближайшей перспективе не ожидается.

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