Санация была погромом банковской системы РФ – Михаил Делягин

Москва, , 16:16 — REGNUM В ходе так называемого оздоровления банковской системы РФ, которую проводил Центральный банк, было уничтожено огромное количество совершенно нормальных банков, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 30 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя заявление главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что её ведомство фактически завершило основой этап оздоровления банковского сектора РФ.

«Они сами называли это санацией, но это был погром банковской системы, в ходе которого было уничтожено огромное количество совершенно нормальных банков и на ровном месте создана колоссальная социально-политическая напряжённость, — сказал Делягин. — Была разожжена огромная ненависть к социальной группе «власть». Люди потеряли чудовищные деньги — несколько триллионов рублей. Из 11 крупнейших банков России остался один единственный частный. Все остальные частные банки пришлось огосударствлять, а уголовные дела длятся до сих пор».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Набиуллиной, Центробанк фактически завершил основной, наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора PФ. Об этом она заявила в ходе ежегодного отчета о работе ЦБ в 2018 году перед Госдумой.

«В прошлом году (2018 году) мы фактически завершили санации трёх крупных банковских групп и Азиатско-Тихоокеанского банка. С созданием банка непрофильных и проблемных активов все санированные банки уже работают на рынке, соблюдая все нормативы. Можно сказать, что наиболее сложный этап оздоровления банковского сектора пройден», — заявила Набиуллина.

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