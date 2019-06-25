Дефолты и санации: Как государство «чистит» банковский сектор от мошенников

Москва, , 18:09 — REGNUM В России наблюдается процесс постепенного оздоровления финансово-банковской системы. Однако несмотря на то, что правоохранительные органы наработали значительный опыт в раскрытии преступлений в финансовой сфере и научились их эффективно выявлять, процессуальные сложности порой по-прежнему мешают наложить наказание на злоумышленников — владельцев банков, реализующих преступные схемы.

Как правило, банкиры скрываются за границей на Западе, не дожидаясь возбуждения уголовного дела — добиться их выдачи российскому правосудию практически невозможно, и в результате государству в лице Центрального банка остаётся лишь разбираться с «проблемными активами».

«Банкир Кремля»

Следует отметить, что громкие дела, связанные с финансовым мошенничеством, порой касаются далеко не случайных предпринимателей — среди одних из самых громких примеров можно выделить дело экс-главу «Межпромбанка» Сергея Пугачева, который обслуживал в том числе президента России Бориса Ельцина и членов его семьи.

Именно его банк считается крупнейшей финансовой организацией, потерявшей лицензию в современной истории России. В 2010 году, когда банк находился на грани дефолта, его активы составляли 175 млрд рублей. По данным рейтингового агентства Fitch, на конец 2009 года 87% выданных банком кредитов было не обеспечено залогом.

По итогам проверки ЦБ РФ выяснилось, что руководство «Межпромбанка» активно выводило средства с помощью выдачи необеспеченных кредитов связанных с банком структурам. В июле 2010 года «Межпромбанк» объявил дефолт по еврооблигациям на сумму 200 млн евро, а в октябре, после многочисленных исков на миллиарды рублей, банк потерял лицензию.

В январе 2011 года СК РФ возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства «Межпромбанка», а 30 ноября суд признал банк банкротом. В декабре 2013 года Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое стало конкурсным управляющим банка, подало иск в Арбитражный суд города Москвы о привлечении к субсидиарной ответственности руководителей «Межпромбанка».

В их числе оказались Александр Диденко, Алексей Злобин, Марина Илларионова и сам Сергей Пугачёв, который был представлен в качестве лица, определяющего решения организации. Летом 2014 года в рамках обеспечения иска о привлечении бывшего банкира к ответственности (75 млрд рублей) активы Пугачёва были арестованы по всему миру. Однако арестовать самого Пугачёва так и не получилось — в 2011 году он предусмотрительно сбежал во Францию, где пребывает до сих пор.

Меценат Булочник

Другим известным примером бегства за границу может послужить история «Мастер-Банка» и его владельца Бориса Булочника, который, занимая пост председателя правления банка, фактически контролировал 85% акций организации вместе с членами своей семьи. Основанный в 1992 году, банк входил в своё время в пятёрку финансовых организаций по числу банкоматов и выпущенных карт, а также сотню крупнейших по объёму активов.

В 2013 году ЦБ РФ лишил «Мастер-банк» лицензии в связи с крупномасштабными сомнительными транзакциями, а в 2014 году банк был признан банкротом. Следствие пришло к выводу, что банк выдавал заведомо невозвратные кредиты — они были оформлены на 170 физических лиц и 200 коммерческих организаций, однако следствие установило, что договоры были фиктивными. Ущерб по делу оценивается в объёме 61 млрд рублей.

Сам же Булочник, сбежавший, по одной из версий, от прибывших в банк сотрудников правоохранительных органов через чёрный ход банка, был заочно арестован и является обвиняемым по делу о преднамеренном банкротстве. Какое-то время банкир проживал в Израиле, а затем переехал в Винницкую область Украины, где, по некоторым данным, находится и сейчас.

Следует отметить, что в период своей активной предпринимательской деятельности Булочник был известен как большой меценат — он был ведущим спонсором Международного центра Рерихов. Теперь следствие полагает, что центр использовался для отмывания выведенных из «Мастер-Банка» средств.

«Банк Москвы»

Аналогичные дела с бегством банкиров рассматриваются до сих пор: в мае 2019 года в Мещанском районном суде Москвы начался процесс по делу о крупных хищениях в «Банке Москвы», который был лишен лицензии Центробанком за многочисленные финансовые нарушения.

В 2012 году следственные органы возбудили уголовное дело о фактах хищения денег в этом банке. Бывший президент банка Андрей Бородин оперативно сбежал в Великобританию, его объявили в международный розыск, однако в Лондоне отказались выдать его.

Вместе с первый вице-президентом Дмитрием Акулининым, вице-президентом Алексеем Сытниковым, а также их подчиненным Дмитрием Строгановов и Борисом Шемякиным его обвинили в совершении преступлений по статье 160 УК РФ 4 — растрате и присвоении вверенного имущества организованной группой в особо крупном размере.

По данным следствия, Бородин и Акулинин с 2008 по 2011 годы похитили более 14,5 млрд рублей, выдавая заведомо невозвратные кредиты и проводя убыточные сделки купли-продажи валюты через подконтрольные организации. Шемякин стал пособником Бородина и Акулинина при незаконном кредитовании акционерного общества, а Сытников, при пособничестве Строганова, обвиняется в растрате валютных средств банка.

«Югра»

Впрочем, скрыться за границей злоумышленникам удаётся далеко не всегда: в апреле 2019 года сотрудники ФСБ и МВД задержали мажоритарного акционера банка «Югра» Алексея Хотинапо уголовному делу о хищении 7,5 млрд рублей.

До 2017 года «Югра» входила в элиту российского банковского бизнеса, занимая 30 место по объёму активов и 13 по объёму вкладов физлиц. После того, как Центральный банк заподозрил кредитную организацию в выводе активов, 10 июля 2017 годав банке была введена временная администрация, которая выявила «дыру» в капитале «Югры» в 143 млрд рублей.

25 сентября 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом.

«Тольяттихимбанк» — центр «химического» ОПС

Ещё одна, пока не завершившаяся история связана с «Тольяттихимбанком». Организация обслуживала организованное преступное сообщество (ОПС), десятилетиями контролировавшее одно из крупнейших химических предприятий России — «Тольяттиазот». В 2012 году хозяева завода по заниженной цене продавали основную продукцию завода принадлежавшему Циви швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, который затем продавал аммиак и карбамид на мировом рынке по рыночным ценам.

Благодаря этому с завода было похищено 84 млрд рублей, а госбюджет недополучил не менее 2,5 млрд рублей налогов.

Помимо прочего, из ОАО «Тольяттиазот» были выведены наиболее ликвидные активы на 1,9 млрд рублей: в их числе самый современный агрегат аммиака, а также производство метанола (вместе с земельными участками). Эти активы были проданы по цене, заниженной в 100 раз, компании «Томет», которая принадлежала швейцарскому партнёру банка Андреасу Циви через подконтрольные ему гонконгские офшоры.

Против основного владельца Владимира Махлая, его сына Сергея, бывшего гендиректора Евгения Королева и их швейцарских партнеров Андреаса Циви и Беата Рупрехта было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Председатель правления банка Александр Попов был арестован 31 мая 2019 года по ст. 210 УК РФ — «Организация преступного сообщества или участие в нем». Ему принадлежала одна из ключевых ролей в ОПС — в «Тольяттихимбанке» он организовал центр управления международной офшорной сетью, бенефициарами которой являются Махлаи и Циви.

Незаконная деятельность осуществлялась при непосредственном участии владельца «Тольяттихимбанка» и совладельца «Тольяттиазота» Сергея Махлая, который с 1994 года проживает в США и имеет американское гражданство. За границей удалось скрыться и другим подозреваемым, кроме Попова и его подчинённым. Благодаря его аресту банк, прошедший через дефолт и санацию, может получить «новую жизнь, что крайне редко случается в таких случаях в российских реалиях.