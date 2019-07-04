Москва, 4 июля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Ядерная энергетическая установка на глубоководном аппарате ВМФ РФ полностью изолирована и безлюдна. Об этом сегодня, 4 июля, доложил министр обороны Сергей Шойгу президенту Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Mil.ru Сергей Шойгу

По словам Шойгу, экипажем выполнены все необходимые мероприятия по защите ядерной установки. Она полностью в работоспособном состоянии.

«Это позволяет надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата. Целиком», — заверил глава Минобороны.

Читайте также: Экипаж глубоководного аппарата представят к государственным наградам

Как сообщало ИА REGNUM, экипаж глубоководного аппарата ВМФ РФ должен быть представлен к государственным наградам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Подробности: Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ