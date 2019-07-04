Иркутск, 4 июля, 2019, 07:57 — ИА Регнум. Одну часть Иркутской области продолжает топить, а в другой растёт число природных пожаров.

Лесной пожар

По данным регионального правительства, если накануне общая площадь возгорания составляла более 15 тысяч гектаров, то сегодня, 4 июля, полыхает уже более 19 тысяч гектаров.

Правительство Иркутской области «Действуют 54 очага, по девять находится в Усть-Илимском и Катангском районах, семь — в Нижнеилимском районе, шесть — в Мамско-Чуйском, пять — в Киренском, по четыре — в Усть-Кутском и Бодайбинском, три — в Чунском, по два — в Казачинско-Ленском и Жигаловском, по одному — в Качугском и Братском районах. Общая площадь возгораний составляет 19 755 га, покрытых лесом, 2501 га, не покрытых лесом, и 1177 нелесных га».

Также известно об одном возгорании на площади восемь гектаров на территории ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» в Иркутском районе. Причиной его возникновения стала гроза.

Всего за минувшие сутки, 3 июля, на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано девять лесных пожаров из 47 действовавших. В числе ликвидированных пожар в заказнике «Туколонь». Напомним, возгорание там было обнаружено 29 июня. Сотрудники Карамского участкового лесничества не исключают, что речь идёт об умышленном поджоге.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Приангарье действовало 36 очагов возгораний общей площадью более 15 тысяч гектаров. В двух районах области введён режим ЧС.

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Также режим ЧС действует в Приангарье в связи с мощнейшим паводком, начавшееся в регионе с 26 июня. Из-за сильных дождей реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. Известно о 20 погибших.

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