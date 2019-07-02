Светлана Шаповалова, 2 июля 2019, 13:52 — REGNUM
Одна из жительниц города Тулун, чей дом унесло волной мощнейшего паводка в Иркутской области, назвала пережитое«страшным сном», но, судя по другим свидетельствам, которыми с редакцией ИА REGNUM поделились ещё несколько пострадавших от наводнения, в некоторых случаях явь оказалась страшнее сна.
Когда Приангарье начало затапливать, жителей Тулуна и близлежащих населённых пунктов, по многочисленным свидетельствам, до последнего успокаивали, что вода не поднимется до критического уровня. О «себе любимых» чиновники позаботились, но почему-то до последнего тянули с объявлением эвакуации и оповещением в СМИ.
Прокуратура РФ уже известила, что нашла нарушения в работе МЧС. Но только ли спасателей нужно винить в произошедшем? А что же иркутские чиновники? Синоптики, в конце концов? Они что — как и забайкальские коллеги в 2018 году, тоже не смогли дать точный прогноз повышения уровня воды из-за плачевного финансового состояния их ведомства и отсутствия гидропостов? И только ли природный форс-мажор стал причиной случившегося?
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Злосчастная дамба
С 27 на 28 июня2019 года жители Тулуна и близлежащих населённых пунктов пережили одну их самых сложных ночей в своей жизни. Напомним, согласно официальной версии, наводнение в Иркутской области произошло из-за сильных дождей и таяния снега в Саянах. Местные говорят, что такой мощной волны паводка не наблюдали уже давно. Самая сложная ситуация сложилась в городе Тулуне, где проживает порядка 40 тысяч человек. При критической отметке в семь метров, уровень воды в реке Ия к 29 июня достиг почти 14 метров. Построенная несколько лет назад дамба не выдержала напора воды, и мощная волна хлынула на город, сметая всё на своём пути.
Тулун — город маленький, и некоторые из тех, кто рассказал ИА REGNUM о том, что происходило во время потопа, опасаются обнародовать подробности. Пришлось пообещать не сообщать в статье их фамилии. Но в редакции все данные имеются. В особенности беспокоился о анонимности Дмитрий П. Он утверждает, что чиновники вначале сами эвакуировались, а потом сообщили о надвигающемся бедствии горожанам.
Как оказалось, дамбу прорвало потому, что она была рассчитана лишь на 12 метров воды.
«Вероятнее всего, к разработке проекта не были приглашены учёные. Ведь в 2006 году в Тулуне вода поднялась на 11,8 метров. То есть уже тогда было понятно, что вода может подняться и выше. Специалист сразу обратил бы на это внимание. Но этого сделано не было. В итоге высота строения оказалась слишком мала для спасения человеческих жизней», — пишет Babr24.
Недобдели
Дамба — дамбой, но почему власти города, что называется, недобдели? Когда всё в округе погружается в воду, как-то слишком уж наивно надеяться лишь на спасительное укрепительное сооружение. А после его прорыва мэр города Юрий Карих, общаясь с горожанами, попросту расписался в бессилии перед стихией:
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Дамба — дамбой, но жителей Иркутской области постигло огромное горе. Жертвами паводка стали 12 человек, ещё девять числятся пропавшими без вести. И это только согласно официальным данным. Наши респонденты говорят, что так произошло потому, что люди до последнего верили увещеваниям местной власти, которая через СМИ успокаивала горожан.
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Накануне социальные сети облетело пронзительное видео, записанное внуком женщины, которая сейчас числится пропавшей. Павел Василевский утверждает, что последний разговор с родственницей был, когда она говорила, что сидит на комоде, воды по горло, с двумя собаками на руках.
«И она просто прощалась и говорила: «Простите за всё», — пояснил Павел.
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Об отсутствии предупреждений ранее говорила и Алёна Баженова. По её словам, успокоенные такими словами жители Тулуна не стали собирать вещи даже тогда, когда вода поднялась ещё на насколько метров.
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Примерно так же повела себя и администрация близлежащего посёлка.
«Нам просто врали»
Вот ещё одно свидетельство очевидца, утверждающего, что местные власти произвели эвакуацию выборочно.
Причины наводнения
Есть и другие предположения о причинах наводнения в Приангарье. К примеру, международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов ранее отмечал:
Кстати, коалиция «Реки без границ» вот уже десять лет пытается побудить власти и владельцев Иркутской ГЭС начать работу по предупреждению последствий большой воды на Байкале сейчас, а не когда грянет.
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Так что же произошло в Тулуне? Почему именно этот город, разделённый рекой Ией, ушёл под воду так быстро?
«Все началось с того, что вода поднялась везде: выше по реке у нас есть такой город Нижнеудинск, его поднесло тоже. Всё, в принципе тонуло, кроме нас. У нас же немножко начало топить одну улицу, и мы помогали местным ребятам делать такую небольшую дамбу.
«Спасали, как могли»
Поскольку Равиль и его товарищи работали добровольными помощниками тонущим людям, он мог воочию наблюдать работу спасателей:
«Ну какие дожди?»
Доброволец Равиль говорит, что по сравнению с Тулуном, подтопление в Нижнеудинске было как «был плевок воды».
«Дом плывёт, люди кричат»
Равиль говорит, что в таких серьёзных последствиях прямая вина местной администрации.
«Предупреждения не было про то, что идёт такая вода. Люди смотрели телевизор и верили, что все в порядке. А инвалидов неходячих сколько, кому они нужны? Совершено точно, что таких, одиноких, затопило, и они умерли.
«Труп женщины снимали с дерева»
До наводнения Софья В. проживала на улице Юбилейной 20 в Тулуне. Но её дома больше нет, как нет и гаража с двумя надворными постройками.
«Два дня нас убеждали в том, что никакого наводнения не будет, так как прочная дамба и выдерживает она до 10 метров, а выше этой отметки вода не поднимется в нашем городе. Все произошло очень быстро! Вечером 27 июня 2019 года со страшной силой начала прибывать вода: 20, 30, 60 сантиметров в час! В течении двух часов город был затоплен наполовину.
По свидетельству Софьи, очень многих жителей города не успели спасти.
Кстати, судя по комментарию Натальи И., собранная всем миром гуманитарная помощь не всегда достаётся тем, кто в Тулуне в ней действительно нуждается.
«Качать» право на жизнь
Напомним, в ночь на 7 июля 2018 года после месяца проливных дождей реки вышли из берегов и началось мощнейшее наводнение в Забайкальском крае. В первые же сутки поток воды смыл шесть мостов в Шилке и подтопил 560 домов. Но несмотря на масштабные разрушения (паводок разрушил более 50 мостов и более 100 километров дорог) и тысячи пострадавших, прежние власти Забайкалья лишь 9 июля 2018 года ввели режим ЧС. Это произошло, когда большая вода почти вплотную подошла к столице региона — Чите.
Как при забайкальском масштабном наводнении, так и в иркутском — тысячи терпящих бедствие людей остались один на один со своей бедой. А поток холодной воды стремительно врывался в их жилища и быстро поднимался к крыше. Судя по словам очевидца, многих пострадавших именно там и находили, выпиливали отверстия для воздуха и извлечения людей, замерзающих в водах стекающей с гор реки. Сколько в действительности человек пострадали и сколько погибли — сказать трудно, но, вероятно, прав один из добровольных спасателей, предположивший, что об эвакуации немощных и неходячих почти никто не побеспокоился, многие так и остались в своих затопленных домах.
И при всём при этом совершенно дикими кажутся слова губернатора Красноярского края Александра Усса, который в ответ на вопрос обеспокоенных подтоплениями жителей Канска, указавших на плохое состояние дороги, упрекнул их в «качании прав». Так и хочется спросить, о каких правах изволил выразиться красноярский губернатор? О праве быть спасённым? Случись что в соседнем регионе, при таком отношении его главы, нет никакой гарантии, что подобное не повторится.
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