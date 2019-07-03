Тулун, Иркутская область, 3 июля, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Несмотря на значительный спад воды, многие территории Приангарья всё ещё подтоплены. Разрушения, причинённые горожанам стихией, впечатляют.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Тулуне Последствия наводнения в Приангарье

Вода в иркутском городе Тулуне пошла на спад. По состоянию на утро 3 июня уровень воды в Ие составлял 786 см при критическом 700 см. В пресс-службе иркутского губернатора сообщили о начале работ по оценке ущерба домам, инфраструктуре, социальным объектам города. Также ведётся подготовка к восстановительным работам.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Тулуне Запруда из домов на мосту в Тулуне

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Тем временем участники группы «Подслушано Тулун» начали публиковать фотографии и видеоролики о последствиях мощнейшего наводнения. Особенно много разрушений близ моста через реку Ия: покореженные автомобили и разрушенные строения встречаются повсеместно.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Тулуне Очередь за водой в пострадавшем от наводнения Тулуне

«Как после бомбёжки», — комментирует один из авторов видео.

Также на кадрах видны обширные затопленные участки — озёра появились там, где раньше стояли целые кварталы. Горожане, как могут, приводят своё хозяйство в порядок, на кадрах, снятых сегодня, 3 июля, видно: кто-то снимает собаку с крыши дома, а в другом месте у разрушенного строения слышен детский плач.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Тулуне Гуманитарная помощь в Тулуне

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Напомним, наводнение в Иркутской области началось 26 июня после продолжительных осадков. Реки вышли из берегов и подтопили более четырёх тысяч домов в более 80 населённых пунктах. Более 100 пострадавшим потребовалась медицинская помощь. Также известно о 18 погибших. В регионе действует режим ЧС.

Цитата из видео очевидцев наводнения в Тулуне Тулун. Местная жительница изучает списки пострадавших от наводнения

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