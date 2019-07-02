Иркутск, , 15:22 — REGNUM

Тела восемнадцати погибших обнаружены в страдающей от наводнения Иркутской области, сообщил начальник регионального управления МЧС России Валентин Нелюбов. Видео с комментарием Нелюбова опубликовал глава региона Сергей Левченко в Instagram.

«Было обнаружено еще четыре человека погибшими. Мы имеем 18 погибших в зоне чрезвычайной ситуации», — сказал Нелюбов.

Кроме того, увеличилось число людей, судьба которых неизвестна. Три человека обратились в заявлениями о пропаже родственников, таким образом, число пропавших без вести составляет 17 человек, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 июля погибшими в результате паводка в Приангарье числились 12 человек. Неизвестной оставалась судьба девяти человек. Пострадал 751 человек, 153 находились в больницах. В региональном управлении МЧС 2 июля сообщили о 14 погибших и 13 пропавших без вести.

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