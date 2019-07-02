Иркутск, , 09:56 — REGNUM

В Иркутской области открыто движение для легковых автомобилей через пострадавший от паводка город Тулун по ранее закрытому участку автомобильной дороги Р-255 «Сибирь». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального МВД сегодня, 2 июля.

Вебер Яков Яковлевич. Наводнение. 1926

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«Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области информирует об открытии автомобильного сообщения в город Тулун и возможности для автомобилистов следовать по маршруту Иркутск — Красноярск, Иркутск — Братск, а также в обратном направлении», — говорится в сообщении.

При этом водителям большегрузного транспорта инспекторы ГИБДД настоятельно рекомендуют учитывать значительное скопление транспорта вблизи Тулуна и во избежание заторов, не спешить с прохождением этого участка. По данным правоохранительного ведомства, сейчас в окрестностях Тулуна скопилось 490 большегрузов, ещё 225 в Зиминском районе.

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В настоящее время на месте работает девять экипажей дорожной полиции, которые регулируют движение с целью не допустить затруднений в прохождения потока транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение, вызванное обильными дождями, началось в Иркутской области 26 июня. На территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов вышли из берегов реки, затопив более 6,5 тысячи жилых домов в 83 населённых пунктах. На сегодняшний день погибшими числятся 14 человек, пропавшими без вести — 13. Несмотря на снижение воды, подтопленными в Приангарье остаются 4130 жилых дома, в которых проживают 9325 человек, в том числе 2208 детей.