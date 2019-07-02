Москва, 2 июля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Сегодня, 2 июля, город Тулун Иркутской области для устранения последствий наводнения прибыл первый сводный отряд войск Центрального военного округа (ЦВО), сообщили в Минобороны РФ.

Irkobl.ru Наводнение в Иркутской области

В отряд входят около 50 военнослужащих и более 20 единиц тяжелой техники, в том числе три ПТС-2 (плавающие транспортеры).

Военнослужащие будут участвовать в расчистке территорий, затронутых паводком, мониторить биологическую обстановку, оказывать медицинскую помощь населению и эвакуировать пострадавших.

Ранее в район ЧС были направлены около 1 тыс. военнослужащих, около 300 единиц военной и спецтехники, самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8.

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Как сообщало ИА REGNUM, жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек. Подтопленными остаются 4130 жилых дома.

Подробности: Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек