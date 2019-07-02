Москва, , 08:32 — REGNUM

Министерство обороны России направило в зону затопления в Иркутской области оперативную группу войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), сообщили в Минобороны РФ.

Основная задача войск РХБЗ — провести дезинфекцию территорий, пострадавших от наводнения.

Будет произведена санитарная обработка подворий, откачка воды из подвалов жилых зданий, ликвидация последствий падежа скота.

Военными самолетами направлена специальная техника, предназначенная для проведения биологической разведки и анализа. Также военнослужащие окажут медицинскую помощь населению.

Подробности: В Иркутской области подтопленными остаются свыше четырёх тысяч жилых домов

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МЧС по Иркутской области, несмотря на снижение воды, подтопленными в Приангарье остаются 4130 жилых дома, в которых проживают 9325 человек, в том числе 2208 детей.

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