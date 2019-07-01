Тулун, Иркутская область, 1 июля, 2019, 15:49 — ИА Регнум. Ещё одна жительница пострадавшего от наводнения иркутского города Тулуна заявила об отсутствии предупреждений о необходимости эвакуации

Цитата из видео очевидцев наводнения в Приангарье Наводнение в Тулуне

Пострадавших и жертв мощнейшего наводнения, которое переживают сейчас жители Иркутской области, возможно, было бы меньше, если бы не успокаивающие речи местных властей. Такой вывод можно сделать из интервью с местной жительницей Алёной Баженовой, опубликованного на Tayga.info.

Женщина утверждает, что за несколько дней до случившейся трагедии представители администрации осматривали дамбу и заявили, мол: «Дамба выдержит, не волнуйтесь».

"Приехало телевидение, посмотрели дамбу и укрепление: и вроде бы ничего страшного произойти не должно. Вода придет и уйдет, тем более в соседних селах вода уже встала на уровне, значит, через сутки у нас начнет тоже падать», — пояснила Алёна Баженова. По её словам, успокоенные такими словами жители Тулуна не стали собирать вещи даже тогда, когда вода поднялась ещё на насколько метров.

Читайте также: Очевидцы: «Вот плывут дома городов Нижнеудинск и Тулун Иркутской области»

Читайте также: Иркутский город Тулун всё больше уходит под воду

«Потом смотрим, когда уровень воды уже достиг восьми метров, восьми с половиной, люди начали собираться. Я спросила у спасателей МЧС, прямо конкретно спросила: « Нас будет топить? » У них же всё равно там какие-то прогнозы есть и официально всё равно как-то объявляют. Они говорят: « Нет ». Через два часа у нас прорывает дамбу и начинает топить людей на соседних улицах». Жительница Тулуна Алёна Баженова

Читайте также: Мощнейшее наводнение в Приангарье: вода доходит до третьих этажей домов

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось 26 июня 2019 года. Из-за обильных дождей реки вышли из берегов на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов и затопили более 6,5 тыс. жилых домов и почти 700 приусадебных участков в 83 населенных пунктах, где проживают почти 3,5 тысячи человек. Наиболее сложная паводковая обстановка сложилась в Тулуне. Мощная волна паводка пришла в этот город 28 июня. Сдерживавшая напор воды дамба не выдержала и разрушилась, а по разлившейся реке Ия поплыли десятки домов и построек. К настоящему времени известно о гибели семерых человек, ещё девять числятся пропавшими без вести.

Читайте также: СКР начал проверку по факту гибели людей во время паводка в Приангарье

Читайте также: В Иркутской области готовятся к наводнению: реки выходят из берегов

Пронзительное видео записал также горожанин Павел Василевский. В короткой записи молодой человек рассказывает о возможно последних часах жизни своей родственницы, пропавшей во время наводнения в садоводстве «Сплавщик». Из его слов можно сделать вывод, что, когда начался паводок, местные чиновники довели до горожан неверную информацию и это стоило жизни тем, кто остался в своих домах и на дачных участках.

Читайте также: «Она просто прощалась»: пронзительное видео из затопленного города Тулун