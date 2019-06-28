Тулун, , 13:34 — REGNUM

Тулунским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по факту безвестного исчезновения во время наводнения 8-летнего мальчика и 86-летнего мужчины — жителей населённого пункта Евдокимовский Тулунского района Иркутской области.

Следственный комитет России Sledcom.ru

По предварительным данным, трагедия произошла поздним вечером 27 июня, когда шестеро жителей посёлка намеревались самостоятельно эвакуироваться из затопленных домов на лодке. В какой-то момент плавсредство перевернулось и под воду ушли двое человек.

«В результате произошедшего два человека до сих пор не найдены, со слов очевидцев их унесло течением», — пояснили в СКР.

В рамках проверки следствием будет дана оценка действиям/бездействию должностных лиц органов ответственных за эвакуацию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о первых жертвах паводка сообщило областное правительство, известив о гибели семьи из двух человек — жителей деревни Евдокимовка Тулунского района. По словам заммэра по социальным вопросам Тулунского района Владимира Карпенко, изначально эти жители отказались от эвакуации, но когда началось наводнение, решили самостоятельно перебраться по воде к соседям.

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