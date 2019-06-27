Иркутск, , 10:13 — REGNUM

В Иркутской области ожидают ухудшения паводковой обстановки из-за дождей. Судя по данным, опубликованным на сайте регионального ГУ МЧС РФ, синоптики дают неутешительный прогноз: до конца июня в регионе продолжится формирование дождевого паводка, ожидается повышение уровня воды в реках.

Алексей Саврасов. Гроза. 1856

В частности, река Уда близ Нижнеудинска может разлиться до отметок 420−500 сантиметров (при критической отметке в 320 сантиметров). Также от паводка в ближайшее время могут пострадать жители таких населённых пунктов, как Широково, Октябрьский, Ухтуй, Шиткино, Мишелевка, Баклаши и городов Тулун и Бирюсинск.

«Неустойчивая с дождями погода сохранится до конца недели», — предупреждают спасатели.

Напомним, в связи с затяжными дождями в нескольких населённых пунктах уже введен режим ЧС, подтоплены порядка 600 жилых домов.