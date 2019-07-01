Красноярск, 1 июля, 2019, 10:33 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс на заседании президиума регионального правительства заявил, что в настоящее время паводковая ситуация в крае стабилизировалась. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 июля в краевом правительстве.

Жан-Батист-Камиль Коро. Паводок

«В настоящее время паводковая ситуация в крае стабилизировалась. Будем надеяться, что выпавшие в выходные осадки не приведут к новой волне паводков. В то же время мы находимся в полной готовности и держим ситуацию на контроле», — подчеркнул Усс.

Подъём уровня воды в реке Кан произошёл из-за дождевых паводков 29−30 июня. По состоянию на 1 июля в городе Канске подтоплено 79 придомовых территорий, более ста дачных участков. Эвакуированы 79 человек, в том числе 24 ребёнка. В основном люди разместились у родственников, однако 10 человек, включая пятерых детей, проживают в пункте временного размещения в гостинице «Сибирь».

В настоящее время уровень воды стабилизировался, заверили в краевом правительстве. По прогнозам ожидается значительное снижение уровня воды в Кане. Вместе с тем, по данным Гидрометеослужбы, к 3 июля возможна волна дотеканий по рекам Тасеева, Бирюса, что может спровоцировать подтопление посёлков Почет Абанского района и Машуковка Мотыгинского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Канске постановлением городской администрации введён режим ЧС.

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Усс также напомнил о ситуации в Иркутской области, серьёзно пострадавшей от паводка. Красноярский край готов помочь Приангарью:

«Власти соседнего региона уведомлены о готовности края оказать помощь в размещении людей во временных пунктах пребывания на территории Красноярского края, а также в снабжении жителей подтопленных населенных пунктов необходимыми продуктами питания».

По состоянию на утро 1 июля ситуация в Иркутской области начинает стабилизироваться, подчеркнули в красноярском правительстве.

Напомним, наводнение в Иркутской области началось в конце июня, после затяжных дождей. Из-за резкого подъёма уровней воды в реках Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов подтопило 83 населённых пункта. В регионе действует режим ЧС.

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