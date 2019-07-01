Канск, Красноярский край, , 08:40 — REGNUM

Подтопление жилых домов в городе Канске Красноярского края стало причиной эвакуации 79 человек. Шестеро из них находятся в пункте временного размещения, остальных приютили родственники, сообщает 1 июня пресс-служба городской мэрии.

Среди эвакуированных — 24 ребенка, уточнили в администрации города. Всего в зоне подтопления оказались 79 придомовых участков и 140 дачных участков.

Подъем воды в реке Кан, по данным на 12:00 по местному времени (08:00 мск), остановился. В городе действует режим чрезвычайно ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, последствия сильного ливня устраняют также в Красноярске. На участках, где скопилось много воды, работает специальная техника.

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